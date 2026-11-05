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Donna travolta da autobus mentre attraversa, morta 65enne 

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale. Alle operazioni hanno partecipato anche i tecnici dell'Amat

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Una donna di 65 anni è morta a Palermo dopo essere stata investita da un autobus. Sul posto – in via Marinuzzi, vicino alla stazione centrale – i vigili del fuoco per estrarre la vittima da sotto il mezzo. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale. Alle operazioni hanno partecipato anche i tecnici dell’Amat. 

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