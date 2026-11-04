Elisa Vaccaro lascia Agrigento, è il nuovo vice prefetto vicario di Catania

Elisa Vaccaro è il nuovo vice prefetto vicario di Catania. L’insediamento è avvenuto questa mattina. La d.ssa Vaccaro lascia Agrigento dopo anni di impegno in prima linea. Nel corso degli anni ha coordinato in modo strategico le principali attività istituzionali della Prefettura, gestendo con particolare attenzione le problematiche di rilevanza territoriale e affrontando in prima linea situazioni di emergenza. Importante è stata anche la sua missione presso il Gabinetto del Ministro dell’Interno, nell’Ufficio Affari Internazionali, esperienza che le ha permesso di acquisire una visione approfondita della governance centrale. Vaccaro ha ricoperto anche l’incarico di Presidente reggente della Commissione Territoriale di Agrigento per il riconoscimento della protezione internazionale, un ruolo di particolare delicatezza legato alla gestione delle politiche migratorie. Ad Agrigento Elisa Vaccaro si è occupata attivamente anche di diverse tematiche legate alla gestione dei flussi migratori a Lampedusa. Inoltre, la dott.ssa Vaccaro è stata recentemente chiamata a presiedere l’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) del Comune di Licata, incarico che comporta la gestione di complesse attività di risanamento finanziario dell’ente locale.