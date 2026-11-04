Disavventura a lieto fine per una turista, perde il portafogli ma passante lo ritrova

Una disavventura a lieto fine quella vissuta da una turista originaria della Repubblica Ceca, che ha potuto fare rientro nel proprio Paese portando con sé un ricordo positivo della città di Catania e dell’efficienza della Polizia di Stato.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Centrale hanno, infatti, restituito alla donna il portafoglio contenente denaro, documenti d’identità e diverse carte di pagamento, che la stessa aveva inavvertitamente smarrito per strada durante il suo soggiorno nel capoluogo etneo. A ritrovarlo e consegnarlo tempestivamente negli uffici della Polizia di Stato era stato un cittadino, dimostrando un forte senso civico. Ricevuto l’oggetto, gli agenti hanno immediatamente avviato una serie di accertamenti per risalire all’identità e agli spostamenti della proprietaria. Incrociando le generalità ricavate dai documenti con i dati registrati dalle strutture ricettive locali, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’alloggio che aveva ospitato la turista a Catania, scoprendo che si stava apprestando a fare rientro in patria.

Contattata prontamente dai poliziotti, la donna, che si trovava già nel capoluogo etneo per recarsi in aeroporto e prendere il volo di ritorno, si è presentata in Commissariato visibilmente sollevata. Gli agenti le hanno così potuto riconsegnare tutti i suoi effetti personali, compreso l’indispensabile passaporto. Prima di congedarsi, la turista, grata per l’assistenza ricevuta e per la professionalità dimostrata, ha chiesto ai poliziotti di poter scattare con loro una fotografia, per suggellare con un’immagine questa disavventura a lieto fine e portare a casa un ricordo speciale delle proprie vacanze.