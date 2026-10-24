Colpo in un’abitazione al Villaggio Mosè, ladri portano via la cassaforte 

Colpo grosso a Villaggio Mosè, quartiere commerciale di Agrigento. Ignoti malviventi sono entrati in azione in pieno giorno prendendo di mira l’abitazione di un 76enne. I ladri hanno utilizzato la temutissima chiave bulgara, l’arnese in grado di aprire porte senza lasciare segni di scasso.

Una volta dentro sono riusciti a individuare il punto esatto della cassaforte addirittura portandola via. All’interno vi erano 4.500 euro in contanti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.