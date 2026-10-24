La terra trema ancora in Sicilia, decine di scosse sull’isola

Lo sciame sismico ha continuato a far tremare il Tirreno meridionale, davanti alle coste siciliane, tra il palermitano e il Messinese e le Eolie, dove ieri, alle 12.19, era stata registrata da Ingv una magnitudo 5.5, preceduta e seguita da altre forti scosse. Circa altre trenta dalla mezzanotte, in mare, tra magnitudo 2 e un massimo 3.4, sono state segnalate a una profondita’ variabile tra 10 e poco oltre i 20 chilometri.