Sicilia

La terra trema ancora in Sicilia, decine di scosse sull’isola

Lo sciame sismico ha continuato a far tremare il Tirreno meridionale, davanti alle coste siciliane, tra il palermitano e il Messinese e le Eolie

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Lo sciame sismico ha continuato a far tremare il Tirreno meridionale, davanti alle coste siciliane, tra il palermitano e il Messinese e le Eolie, dove ieri, alle 12.19, era stata registrata da Ingv una magnitudo 5.5, preceduta e seguita da altre forti scosse. Circa altre trenta dalla mezzanotte, in mare, tra magnitudo 2 e un massimo 3.4, sono state segnalate a una profondita’ variabile tra 10 e poco oltre i 20 chilometri.

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