Truffatori senza pietà, 98enne consegna 6mila euro a finti badante e carabiniere

Truffatori senza pietà in azione a Racalmuto. La vittima del raggiro è una pensionata di 98 anni, contattata al telefono da una donna che si è spacciata per la sua (reale) badante chiedendo un aiuto immediato a causa di un fantomatico debito di 20 mila euro che doveva essere saldato.

L’anziana, in preda al panico e convita di aiutare la ragazza che si prendeva cura di lei, ha consegnato poco dopo ad un finto carabiniere che si è presentato davanti la porta della sua abitazione circa 6 mila euro in contanti, monili d’oro e finanche la carta di credito. Soltanto dopo ha capito di essere stata truffata. Al via le indagini per risalire ai malviventi.