Dalla corsia all’ufficio: solo andata. Ecco i medici “comandati” della Regione al centro delle polemiche

La bordata arriva nel bel mezzo dei lavori d’aula per la finanziaria regionale. Prende la parola il deputato e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera e, riprendendo l’argomento delle carenze di personale negli ospedali siciliani tira fuori dal cilindro una polemica non nuova, ma sempre attuale.

Ci sono infatti negli uffici dell’assessorato alla Salute una trentina di medici “comandati”, che hanno da tempo dimenticato come è fatta una corsia di ospedale nonostante siano spesso dei professionisti più che formati, ma che sono finiti dietro una scrivania per chiamata diretta.

A creare scandalo, secondo La Vardera, è il fatto che alcuni di loro siano legati a doppio filo alla politica.

“La figlia del dirigente regionale Salvatore Iacolino, la moglie del sindaco di Palermo Lagalla, il cugino dell’assessore Tamajo e tanti altri vengono comandati negli uffici dell’assessorato alla Salute. Dei veri e propri medici imboscati che anziché stare in corsia, considerata la carenza di medici, vengono super pagati per stare in ufficio. Si parla, per questi parenti e amici, di stipendi di circa 9000 euro al mese. Il tutto mentre la gente non può neanche prenotarsi una visita urgente e con gli ospedali che non hanno più medici e con infermieri che sono allo stremo per continuare e garantire il servizio. Qua parliamo di soldi per i siciliani ma poi le porcherie vengono fatte a discapito della loro salute, vergogna”.

Dicevamo, non si tratta esattamente di una novità: alcuni di questi professionisti sono in servizio comandato già da oltre un anno ed erano balzati già all’onore delle cronache sia per la presenza di questi nominativi ritenuti “sospetti” sia perché si era tentato di stabilizzare questo personale, salvo trovare l’opposizione dello stesso presidente della Regione Renato Schifani che aveva parlato di procedura irrituale. Un nuovo tentativo in tal senso si era consumato a novembre, anche questo senza successo. La stragrande maggioranza dei contratti scadranno tra fine 2025 o nel corso del 2026.

Una vicenda che ha scaldato molto la politica regionale, tanto da essere raccontata stamattina dal quotidiano La Sicilia, e che arriva fino alla provincia di Agrigento.

Ecco l’elenco completo:

Comparto della dirigenza

Nome Provenienza Qualifica Stipendio lordo annuo BUSCAGLIA CLELIA A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE 92.616,71 CARDINALE MARIA ANNA A.O. “Papardo” di Messina DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 104.149,60 FERRO FEDERICO A.S.P. di Siracusa DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 127.573,89 FERRO MARIA PAOLA A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo DIRIGENTE MEDICO 133.981,50 FORESTA ANGELO A.S.P. di Ragusa DIRIGENTE 127.236,39 GERACI FABRIZIO A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo DIRIGENTE MEDICO 164.151,39 GIAMMANCO RICCARDO A.S.P. di Ragusa DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 131.612,49 GIZZI DANIELA A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo DIRIGENTE 127.573,36 GRASSO LEANZA FRANCO L. A.O.E. “Cannizzaro” di Catania DIRIGENTE MEDICO 169.898,04 IACOLINO GIORGIA A.S.P. di AGRIGENTO DIRIGENTE MEDICO 109.420,29 LA CAVERA CLAUDIA A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo DIRIGENTE FARMACISTA 138.038,36 LA PLACA FRANCESCO PAOLO A.S.P. di Palermo DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 157.655,07 MAISANO MASSIMILIANO A.S.P. di Palermo DIRIGENTE ANALISTA 127.482,19 MANCUSO ANNA A.S.P. di Palermo DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 127.482,19 MESSINEO VIVIANA A.S.P. di PALERMO DIRIGENTE MEDICO 122.283,06 MILAZZO ROBERTA A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 136.167,61 MURE’ ROSALIA A.S.P. di Enna DIRIGENTE MEDICO 195.244,31 PARRINO GIOVANNA A.S.P. di Palermo DIRIGENTE 118.075,26 POLLINA ADDARIO SEBASTIANO A.S.P. di Siracusa DIRIGENTE ANALISTA 127.573,89 PROIA PAOLA A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 127.573,36 REGINA FRANCESCO A.S.P. di TRAPANI DIRIGENTE PROF. TECNICO SAN. 96.962,98 RIPELLINO VINCENZO A.S.P. di Agrigento DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 127.904,39 TERRAZZINO GABRIELLA M. A.S.P. di PALERMO DIRIGENTE MEDICO 122.282,95 TUMMINELLO MARIO A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo DIRIGENTE MEDICO 93.546,29 VENTURA MARIA A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo DIRIGENTE BIOLOGO 152.828,83 VIRZI’ ROBERTO A.S.P. di Palermo DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 127.482,19 TOTALE 3.386.796,60

Comparto non dirigenziale

Nome Provenienza Qualifica Stipendio lordo annuo BEFANA ALESSANDRA A.S.P. di PALERMO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE € 48.400,56 BUCCOLERI CINZIA ANNA RITA A.S.P. di PALERMO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE € 48.400,56 COMO LAURA A.S.P. di PALERMO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE 48.400,56 CORDO’ SILVIA A.S.P. di Messina ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 47.272,24 DI GREGORIO VALENTINA BRIGIDA A.S.P. di PALERMO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE 48.400,56 GUASTELLA JEAN PAUL A.R.N.A.S. “Civico – Di Cristina – BenfratellI” di Palermo ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE (CS) 59.294,30 INDORANTE VINCENZO A.O.0.R. “VILLA SOFIA – CERVELLO” di PALERMO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE 62.699,37 INNUSA DARIO A.O.0.R. “Villa Sofia – Cervello” di Palermo COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE 51.715,19 INNUSA FABIO A.S.P. di PALERMO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE € 47.033,81 LA DUCA MARCO A.S.P. di PALERMO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE € 49.433,26 MARRAS ANTONELLO A.O.U.P. “G. RODOLICO – SAN MARCO” dI CATANIA COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE € 48.400,56 MICELI ROSALIA VALERIA A.R.N.A.S. “Civico – Di Cristina – Benfrateli” di Palermo COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE € 56.064,50 MUCERA LOREDANA A.O.O.R. “VILLA SOFIA – CERVELLO” dI PALERMO 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE 65.908,58 MURATORE MARIA A.S.P. di Ragusa 31/12/2025 COADIUTORE AMMINISTRATIVO € 41.947,36 SCIARROTTA PAOLA A.S.P. di PALERMO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE € 56.845,22 VULTAGGIO GIUSEPPE A.S.P. di Trapani 31/12/2025 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE 48.400,61 € 828.617,2