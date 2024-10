Comune di Agrigento condannato a pagare 135.000,00 euro oltre interessi e spese legali

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana ha rigettato l’appello del Comune di Agrigento, avverso la sentenza del Tar Sicilia che lo ha condannato a pagare la somma di 135.000,00 euro, in favore delle società U.C. Srl e CPT srl, a titolo di restituzione degli oneri concessori che le due società avevano corrisposto all’Ente, per l’edificazione di due manufatti non realizzati.

La vicenda prese origine allorquando le due società, dopo avere ottenuto i provvedimenti concessori per la edificazione dei due stabili, con destinazione artigianale, non poterono nè completare il primo, nè iniziare il secondo, in quanto il Comune di Agrigento, nelle more aveva cambiato la destinazione dell’area interessata alla edificazione.

Le due società dunque, arrestata la propria attività edificatoria, richiesero ed intimarono, per il tramite del proprio legale, avv. Arnaldo Faro, all’Ente la restituzione della ingente somma di euro 135000, per gli oneri concessori sborsati e degli interessi sulle somme stesse.

Il Comune non ottemperò alla richiesta, di fatto rifiutando il pagamento, sostenendo, nella corrispondenza intercorsa, che le due società avevano comunque iniziato l’edificazione di uno dei due stabili del programma edificatorio, realizzando il grezzo del manufatto, (che però non era stata portata a compimento per la variazione dello strumento urbanistico) e per avere dato al progetto una destinazione diversa da quella assentita dalla concessione. Promosso il giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo, per l’accertamento dell’obbligo dell’Ente, con la difesa dell’avv. Faro, le due società hanno ottenuto la condanna del Comune di Agrigento al pagamento della somma di 135.000,00 con gli aggiuntivi interessi legali e con condanna alle spese in favore delle due società, che il Comune di Agrigento sarà obbligato a pagare, pena l’esecuzione forzata.