Con il tour “Il viaggio continua” Tony Colombo arriva ad Agrigento

“Agrigento …. ci siamo. Il mio viaggio continua e il 30 Gennaio 2026 vi aspetto al PalaCongressi per una notte di musica, emozioni e cuore. Non vedo l’ora di cantare insieme a voi tutte le canzoni che ci uniscono da una vita e quelle nuove che stanno già facendo sognare”. Con queste parole il cantante neomelodico Tony Colombo annuncia sui canali social il concerto ad Agrigento presso il Palacongressi.

Il tour è iniziato dalla Germania e prevede un fitto calendario di tappe che toccheranno le principali città italiane ed europee, confermando la popolarità dell’artista ben oltre i confini nazionali. L’ultima parte dell’anno e l’inizio del 2026 saranno dedicati a portare dal vivo le sue più grandi hit e, presto, i nuovi brani Questo tour, che sta registrando un successo di pubblico straordinario, è la dimostrazione tangibile che la musica popolare e la passione di Tony Colombo continuano a unire e ad emozionare migliaia di persone, rendendolo uno degli artisti più seguiti della scena musicale contemporanea.