Evasione dai domiciliari, assolto favarese

Era accusato di essere evaso dai domiciliari a cui era sottoposto poichè ritenuto responsabile di due rapine a mano armata

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha assolto per tenuità del fatto Antonio Palumbo, originario di Favara, dal reato di evasione. L’imputato, difeso dall’avvocato Sergio Baldacchino, era accusato di essere evaso dai domiciliari a cui era sottoposto poichè ritenuto responsabile di due rapine a mano armata messe a segno l’8 maggio ed il 10 giugno 2020 al supermercato R7 Sisa in via Cicchillo, a Favara.

