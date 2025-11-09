Agrigento

Non comunica nominativi degli ospiti, denunciata titolare di un b&b

A finire nei guai una cinquantenne agrigentina, proprietaria di un B&B nel centro storico di Agrigento

Non ha comunicato alla questura i nominativi di alcuni turisti che stava ospitando all’interno della sua struttura ricettiva così come previsto dalla legge.

A finire nei guai una cinquantenne agrigentina, proprietaria di un B&B nel centro storico di Agrigento, denunciata per il reato di mancata comunicazione delle generalità all’autorità di pubblica sicurezza.

Il controllo è stato effettuato dai poliziotti delle Volanti, impegnati in accertamenti sulle strutture ricettive del territorio al fine di verificare il rispetto delle norme. La polizia ha riscontrato l’irregolarità denunciando così la titolare della struttura. 

