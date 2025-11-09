Migranti, a Lampedusa sbarcate 47 persone: una deceduta

E’ morto uno dei tre migranti trasferiti al Poliambulatorio di Lampedusa per sospetta intossicazione da idrocarburi dopo lo sbarco di 47 persone soccorse dalla motovedetta V7009 della Guardia di finanza. La vittima, un uomo di eta’ compresa tra i 25 e i 30 anni, era priva di documenti. Il gruppo viaggiava su una barca di circa sette metri, con a bordo cittadini bengalesi, egiziani, etiopi e somali, partita nella notte di venerdi’ scorso da Ras Ajedir, in Libia. Il natante e’ stato intercettato dai finanzieri poco dopo le 23.30 al largo dell’isola. All’arrivo a molo Favarolo, tre persone sono apparse in gravi condizioni e sono state portate al presidio sanitario di contrada Grecale. Per uno di loro, nonostante i tentativi dei medici, non c’e’ stato purtroppo nulla da fare.