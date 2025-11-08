Ultime Notizie

Aiuta un anziano a prelevare del denaro e poi scappa con i soldi: denunciato

L'uomo di 43 anni era scappato con 600euro

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Aiuta un anziano a prelevare del denaro e poi scappa con i soldi. E’ accaduto a Pachino, nel Siracusa, dove la Polizia ha denunciato un 43enne per furto. L’uomo, lo scorso 5 novembre, avrebbe dato una mano a un pensionato di 77 anni a prelevare 600 da uno sportello bancomat. Dopo lo ha fatto salire in auto con la scusa di andare a prendere un caffè, ma non appena l’anziano è sceso dalla vettura è fuggito con il denaro appena prelevato. 

