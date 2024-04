Con l’auto contromano in via Atenea, telecamere non riprendono la targa 

A bordo di una Fiat Cinquecento percorre contromano parte della via Atenea fino a Porta di Ponte. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. È successo nella serata di martedì quando peraltro la Ztl era attiva. Protagonista della vicenda una ragazza che si trovava in compagnia di un’amica. La donna ha rischiato di provocare non pochi danni (e disagi) ma comunque l’ha fatta franca. Dai successivi accertamenti, infatti, non è stato possibile risalire al numero di targa del veicolo. Le telecamere non l’avrebbero ripreso.