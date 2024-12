Confcommercio Agrigento, eletti tre nuovi membri della giunta esecutiva

L’Assemblea provinciale di Confcommercio Agrigento, su proposta del presidente provinciale Giuseppe Caruana, ha eletto tre nuovi membri della Giunta Esecutiva: Giuseppe Castellano, presidente provinciale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Agrigento, Francesco Picarella, presidente provinciale di Federalberghi Agrigento, e Alessandra Marsala, componente dell’Assemblea Nazionale del Gruppo Giovani di FIPE (Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi). I nuovi componenti della Giunta Esecutiva di Confcommercio Agrigento affiancheranno il presidente Caruana, il vicepresidente vicario Gero Niesi, il secondo vicepresidente Giacomo Zimbardo, insieme a Antonella Danile, Mimmo Rotulo e Giuseppe Traina.

I tre nuovi ingressi in Giunta prendono il posto degli uscenti Marco Maccarrone, Giovanni Morello e Mauro Palumbo, ai quali il presidente Caruana ha dedicato un sentito ringraziamento. “Desidero ringraziarvi per avermi sostenuto nelle molteplici iniziative. Personalmente, ho apprezzato la competenza, la vicinanza e lo spessore umano di ognuno di voi. Vi sono grato per aver condiviso questo percorso, certamente impegnativo e che ha richiesto una forte motivazione.”

“Serve assicurare, come sempre, il massimo impegno possibile nel rappresentare le imprese associate. Sono certo – conclude Giuseppe Caruana – che i nuovi componenti, insieme a tutta la Giunta, sapranno continuare l’azione per la crescita di Confcommercio Agrigento. Ringrazio l’Assemblea per la fiducia accordata. Andiamo avanti con l’obiettivo di conoscere e comprendere le difficoltà che le aziende si trovano ad affrontare, per poter aiutare i nostri associati, forti di un collaudato lavoro di squadra.”