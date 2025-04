Incendio in un’abitazione in stato di abbandono: in azione i vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione in via Natalelli a Ragusa per un incendio in un’abitazione in stato di abbandono. Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate nella mansarda e nel sottotetto della palazzina. Sul posto è giunta una squadre del Comando provinciale di Ragusa con autobotte, che è riuscita a domare il rogo evitando la propagazione delle fiamme alle vicine abitazioni. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazione di spegnimento e bonifica dell’area.