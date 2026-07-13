Salvatore Catanzaro firma il successo all’11° Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro

È stato Salvatore Catanzaro a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro dell’11° Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro, manifestazione organizzata dalla Muxaro Corse e valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud e per il Campionato Siciliano Slalom.

Una giornata di grande spettacolo per il motorsport siciliano, che ha visto sfidarsi lungo il tecnico tracciato agrigentino numerosi protagonisti della specialità, richiamando ancora una volta l’attenzione di piloti, addetti ai lavori e appassionati.

Il portacolori della ASD Scuderia Trapani Corse, al volante della Suzuki Gloria B5, ha imposto il proprio ritmo riuscendo a conquistare la vittoria assoluta grazie al miglior tempo di 139,16 secondi.

Una prestazione di assoluto livello per Catanzaro, capace di interpretare al meglio il percorso dello Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro e di sfruttare al massimo il potenziale della propria vettura.

Alle sue spalle si è piazzato Francesco Bigione, portacolori della RO Racing ASD, con la Suzuki Gloria B5, autore del crono di 142,92 secondi. Completa il podio Matteo Antonino Di Matteo, anche lui della RO Racing ASD, con la Suzuki C8, fermando il cronometro sul tempo di 143,76 secondi.

Ai piedi del podio si è classificato Giovanni Orazio Carfì con la Radical SR4 Suzuki del Motor Team Nisseno, quarto assoluto con 145,39 secondi.

Quinta posizione per Nicolò Incammisa, vincitore dell’edizione precedente dello Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro. Il pilota della ASD Scuderia Trapani Corse, alla guida della Radical SR4 Suzuki, ha chiuso con il tempo di 148,57 secondi, confermandosi ancora una volta tra i protagonisti della competizione.

Sesto posto per Angelo Cucchiara (ASD Scuderia Trapani Corse) con 148,78 secondi. Settima posizione per Alfonso Belladonna (ASD Scuderia Puntese) su Fiat Uno Turbo con 153,94 secondi, davanti a Sergio Arcieri (ASD Scuderia Trapani Corse) con 154,44 secondi. Nono posto per Corrado Carasi (ASD Scuderia Puntese) in 157,77 secondi, mentre chiude la top ten Biagio Fausto Cassibba (ASD Scuderia Puntese) con la Chevy Sedan in 158,49 secondi.