“Suo figlio è coinvolto in una rapina”, anziana consegna 4 mila euro e gioielli ai truffatori 

Ennesima truffa del finto carabiniere nell’Agrigentino. Una pensionata di 86 anni è stata contattata da un sedicente appartenente all’Arma che le ha raccontato di una rapina in una gioielleria e del coinvolgimento del figlio e che, se avesse voluto aiutarlo, avrebbe dovuto mostrare i preziosi per una comparazione.

È successo a Sant’Angelo Muxaro dove l’anziana ha consegnato 4 mila euro in contanti e monili d’oro ancora in corso di quantificazione. Il malvivente si è presentato alla porta di casa della donna e ha ritirato tutto. Poi la fuga. Soltanto in un secondo momento la pensionata ha capito di essere stata truffata e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire al delinquente.