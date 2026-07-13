PRIMO PIANO

“Suo figlio è coinvolto in una rapina”, anziana consegna 4 mila euro e gioielli ai truffatori 

È successo a Sant’Angelo Muxaro dove l’anziana ha consegnato 4 mila euro in contanti e monili d’oro ancora in corso di quantificazione

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Ennesima truffa del finto carabiniere nell’Agrigentino. Una pensionata di 86 anni è stata contattata da un sedicente appartenente all’Arma che le ha raccontato di una rapina in una gioielleria e del coinvolgimento del figlio e che, se avesse voluto aiutarlo, avrebbe dovuto mostrare i preziosi per una comparazione.

È successo a Sant’Angelo Muxaro dove l’anziana ha consegnato 4 mila euro in contanti e monili d’oro ancora in corso di quantificazione. Il malvivente si è presentato alla porta di casa della donna e ha ritirato tutto. Poi la fuga. Soltanto in un secondo momento la pensionata ha capito di essere stata truffata e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire al delinquente. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Presa la banda dei kalashnikov, gli ordini partivano dal carcere: 15 fermi
Apertura

Anziani costretti a vivere in pessime condizioni in case di riposo, 11 indagati 
Apertura

Maxi truffa del finto poliziotto a Naro, 58enne consegna 11 mila euro ai malviventi
Apertura

In fiamme uliveto di un imprenditore agricolo, danni per 10 mila euro 
Apertura

Coinvolta in un incidente stradale, fuori pericolo la 18enne di Naro
banner italpress istituzionale banner italpress tv