Agrigento

“Premio America Giovani”, il presidente Pendolino riceve le neolaureate di Aragona Alisia Fucà e Stefania Maria Pia Cacciatore

Il riconoscimento è assegnato annualmente, a 1000 giovani talenti italiani che hanno completato con eccellenza il proprio percorso universitario, con l’obiettivo di valorizzarne il merito e sostenerli nell’ingresso nel mondo del lavoro e nelle sfide internazionali.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, ha ricevuto nei giorni scorsi le neolaureate Alisia Fucà e Stefania Maria Pia Cacciatore, entrambe 26enni di Aragona che hanno conseguito il  “Premio America Giovani per il talento universitario”, promosso dalla Fondazione Italia-Usa. Il riconoscimento è assegnato annualmente, a 1000 giovani talenti italiani che hanno completato con eccellenza il proprio percorso universitario, con l’obiettivo di valorizzarne il merito e sostenerli nell’ingresso nel mondo del lavoro e nelle sfide internazionali.

Nel corso dell’incontro, il presidente Pendolino ha consegnato ad Alisia Fucà e a Stefania Maria Pia Cacciatore, il crest del Libero Consorzio, esprimendo apprezzamento per il brillante traguardo raggiunto. «È motivo di grande orgoglio per il nostro territorio vedere giovani come Federica distinguersi a livello nazionale per impegno, capacità e determinazione – ha dichiarato il  Pendolino – e questo importante riconoscimento testimonia il valore delle nuove generazioni e rappresenta un esempio positivo per tutti i nostri ragazzi». La Fondazione Italia-Usa, attraverso il Premio America Giovani, affianca lo storico Premio America destinato a personalità di rilievo internazionale, confermando il proprio impegno nel promuovere e sostenere i migliori talenti del Paese. Le vincitrici e i vincitori del Premio America Giovani, che hanno partecipato alla cerimonia di premiazione nel Parlamento italiano, sono selezionati dalla Fondazione Italia USA, tramite la banca dati delle università italiane, tra le neolaureate e i neolaureati con un piano di studi afferente gli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Presa la banda dei kalashnikov, 15 fermi
Apertura

Anziani costretti a vivere in pessime condizioni in case di riposo, 11 indagati 
Apertura

Maxi truffa del finto poliziotto a Naro, 58enne consegna 11 mila euro ai malviventi
Apertura

In fiamme uliveto di un imprenditore agricolo, danni per 10 mila euro 
Apertura

Coinvolta in un incidente stradale, fuori pericolo la 18enne di Naro
banner italpress istituzionale banner italpress tv