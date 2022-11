Confronto tra culture e sistemi scolastici, l’esperienza Erasmus dei docenti del Liceo Politi

Dal 23 al 29 ottobre 2022, il Liceo scientifico e delle Scienze Umane R. Politi di Agrigento ha partecipato al Progetto 2020-1-IT02-KA101-078616 Obiettivo Europa: strategie e metodi per un apprendimento significativo con una prima mobilità a Copenaghen, che ha impegnato il dirigente scolastico Prof.ssa Santa Ferrantelli, il DSGA Mariagrazia Plano e e una delegazione di nove docenti dello stesso Istituto afferenti a diversi dipartimenti: i proff. Angela Rancatore, Claudia Severino, Salvatore Scimè,- team di progetto- e i Proff. Maria Concetta Cozzo, Angela Gulino, Anna Cino Pagliarello, Anna Maria Bruno, Rossana Bellanca, Daniela Carè.

L’attività di formazione di 30 ore si è svolta in Danimarca a Copenaghen, dove il gruppo ha partecipato ad un corso strutturato sul tema MIND GAMES AT SCHOOL ENHANCING STUDENTS’ COGNITIVE AND PROBLEM SOLVING ABILITIES. L’esperienza formativa ha offerto ai docenti partecipanti l’opportunità di conoscere la cultura danese, il territorio e la sua storia, gli usi e i costumi del paese ospitante, apprezzandone analogie e differenze con l’Italia. L’incontro poi con delegazioni straniere di docenti provenienti da Malta, Spagna, Romania, Croazia e Polonia ha altresì promosso il confronto tra culture e sistemi scolastici diversi, offrendo ai partecipanti l’opportunità di attivare future collaborazioni strategiche. L’esperienza di formazione in un paese europeo è utile e preziosa per i docenti partecipanti, ma ha anche delle ricadute positive sull’intero corpo docente e sul personale della scuola aprendo la scuola a nuove realtà diverse dal contesto locale, offrendo occasioni di confronto personale, sociale e culturale.

La formazione dei docenti è un fattore determinante se arricchita da esperienze in ambiti didattici europei poiché permette di conseguire uno sviluppo professionale più ampio, di sperimentare metodi e strategie didattiche e valutative e di ampliare gli orizzonti culturali. L’internazionalizzazione è al centro del progetto educativo del Liceo Politi nella consapevolezza che le nuove generazioni debbano avere una formazione che le metta in grado di muoversi in un mondo caratterizzato dalla diversità linguistica e culturale.