Consegne e-commerce, avvio 2026 in crescita in provincia di Agrigento

Il mondo dell’e-commerce continua a trainare il settore della logistica. Poste Italiane ha infatti registrato anche all’inizio di quest’anno una forte crescita dei pacchi recapitati dall’intera rete di recapito. Nel primo quadrimestre del 2026 in Sicilia sono aumentate le consegne legate al commercio elettronico e in particolare nel territorio dell’Agrigentino hanno subìto un incremento del +25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il dato si inserisce nel trend in costante aumento realizzato a livello nazionale dal settore della logistica di Poste Italiane: da gennaio a marzo l’azienda guidata da Matteo Del Fante ha infatti consegnato la cifra record di 89 milioni di pacchi. Ed è soprattutto a supporto dei cittadini fruitori del commercio online che in provincia di Agrigento si amplia la rete di Locker Italia, i moderni e tecnologi armadietti automatizzati che funzionano in modalità self. Dieci i punti a oggi attivi tra il capoluogo e la provincia, sono parte di una rete che sarà presente sull’intero territorio nazionale con 10mila armadietti per la consegna e il ritiro di pacchi.

Nell’Agrigentino la capillarità nei servizi legati alla logistica di Poste Italiane è confermata inoltre dalla presenza di più di 160 esercizi aderenti alla rete “Punto Poste”, con servizi dedicati a ritiro e spedizioni pacchi.