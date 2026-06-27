Agrigento

Consiglio comunale, Avs: “Tempi del centrodestra non coincidono con quelli della città”

Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) interviene sul rinvio della seduta del Consiglio comunale di Agrigento, esprimendo forte perplessità

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) interviene sul rinvio della seduta del Consiglio comunale di Agrigento, esprimendo forte perplessità per una decisione che rallenta l’attività istituzionale in un momento in cui la città avrebbe bisogno di risposte tempestive. “I tempi del centrodestra non coincidono con quelli della città”, dichiarano Irene Fucà, referente di AVS Agrigento, e Pasquale Cucchiara, segretario provinciale AVS. 

Cucchiara e Fucà sottolineano anche la differenza tra l’atteggiamento del Consiglio e quello dell’amministrazione comunale che, guidata dal sindaco Michele Sodano, fin dal suo insediamento, si è messa al lavoro per affrontare le numerose criticità ereditate dagli anni di governo del centrodestra, intervenendo sui dossier più delicati e cercando di dare risposte concrete alla città. 

“Per questo – concludono – Alleanza Verdi e Sinistra dice con chiarezza no a questo modus operandi. La città ha bisogno di istituzioni che lavorino con senso di responsabilità e nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini”.

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