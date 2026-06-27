Finisce in mare con l’auto, morto il conducente 

Un uomo è stato ritrovato morto all’interno di un’auto caduta in mare presso il molo Ronciglio nel porto di Trapani. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando locale insieme ai sommozzatori del comando di Palermo. Il recupero dell’auto è avvenuto con l’autogru, che ha sollevato il mezzo dal fondale riportandolo sulla banchina per i successivi rilievi e accertamenti utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Tutta l’area è stata messa in sicurezza.