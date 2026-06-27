Spiagge accessibili a Sciacca: il Comune acquista sedie job

Dal 15 giugno, il Comune di Sciacca ha installato sulle spiagge della Foggia, Sovareto, Tonnara passerelle per consentire un agevole accesso al mare anche ai soggetti con difficoltà motorie. Spiagge di Sciacca ancora più accessibili, inoltre, con la disponibilità di nuove sedie job. Il Comune, con fondi del proprio bilancio, ne ha acquistate cinque. Il progetto di inclusione è stato promosso dal Garante comunale per la disabilità Maria Albanese in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Lo rendono noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Disabilità e alle Politiche Sociali Agnese Sinagra.

Le sedie job sono carrozzine anfibie, pensate per garantire a persone con disabilità o con difficoltà motorie di vivere il mare da bagnanti. Il Comune di Sciacca ne ha acquistate adesso cinque in affidamento, per una migliore gestione del servizio, e per l’intera stagione estiva, a operatori balneari.

Ecco la loro collocazione e la gestione del servizio: San Marco (Mahili-Cocoloco), Tonnara (Spiaggia Tonnara), Timpi Russi (si attiverà col servizio di salvataggio dal 1 luglio), San Giorgio (chiosco Shushà), Maragani (si attiverà col servizio di salvataggio)

Le sedie job saranno a disposizione gratuitamente a chi ne farà richiesta. Le postazioni sono state scelte verificando la presenza di sedie job già offerte da strutture private in altri punti del litorale.

“Questo rende le spiagge di Sciacca altamente accessibili, fruibili e soprattutto inclusive – dichiarano il sindaco Fabio Termine e l’assessore Agnese Sinagra –. Un progetto importante, quello delle sedie job comunali, che si aggiunge alle passerelle che abbiamo posizionato sulle principali spiagge e agli interventi previsti nel progetto finanziato di recente dalla Regione al Comune di Sciacca. Abbattendo ogni ostacolo, vogliamo permettere a chi ha bisogni speciali di vivere le proprie giornate a mare con piena e serena libertà”.