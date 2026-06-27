Al via la riqualificazione di piazza Sturzo a Sciacca, il sindaco Termine: “Intervento importante”

Si riqualifica un’altra importante area della città. Si apre lunedì prossimo, 29 giugno, il cantiere in piazza Don Luigi Sturzo, nella zona meglio conosciuta come “Porta Palermo”. Lo rendono noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Leonte. “L’intervento ha ottenuto un finanziamento di 97 mila euro grazie a un emendamento alla Legge di Stabilità della Regione Siciliana del 2024 presentato dal deputato Carmelo Pace, che ringraziamo per l’azione a favore della città. Diversi gli interventi previsti, come il rifacimento del manto stradale, la creazione di aiuole spartitraffico e di uno spazio per il carico e scarico dei fornitori delle attività commerciali della zona, marciapiedi a chiusura dell’area di parcheggio, lo spostamento delle fermate degli autobus in prossimità del marciapiede parallelo alla via Morandi, la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale, la demolizione del vecchio bagno pubblico.

I lavori si svolgeranno per fasi successive per ridurre al minimo i disagi alla viabilità. Si passa finalmente alla fase operativa, dopo la conclusione dell’iter amministrativo di un progetto importante – dichiarano il sindaco Fabio Termine e l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Leonte –. Viene riqualificata un’area centrale della città, porta d’ingresso al centro storico, dove non si interveniva da decenni. Il progetto di piazza Sturzo si inserisce in un piano di interventi che la città sta vivendo negli ultimi anni, con opere realizzate, altre con cantieri aperti, altre che partiranno nei prossimi mesi frutto della programmazione dell’Amministrazione comunale. E tra questi il Campo Giuffrè, la via dei Sicani, il Villaggio dei Pescatori, la scalinata artistica di via Pietre Cadute che inaugureremo a breve”.