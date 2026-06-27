Menfi, issata la 30ª bandiera blu; Clemente: “un traguardo di tutti”

Oggi a Menfi alla presenza delle autorità civili, militari, religiose, delle Associazioni, dei Carabinieri in pensione, è stata issata la 30ª Bandiera Blu. Nel corso del suo discorso il Sindaco Vito Clemente ha rilevato che ​”oggi non è una giornata come le altre. Oggi la nostra comunità scrive una pagina storica del suo presente e del suo futuro. Per la trentesima volta, la bandiera blu torna a colorare il nostro cielo e il nostro mare. Trent’anni non sono un caso. Trent’anni sono generazioni. Significa che un bambino nato quando abbiamo issato la prima Bandiera Blu, oggi è un adulto che vede quella stessa eccellenza consegnata ai propri figli. Un traguardo di tutti. Voglio dirlo con chiarezza e con immenso orgoglio: la Bandiera Blu non è un premio al Sindaco o alla giunta. Questo è premio alla comunità.

​Dietro questo riconoscimento non c’è solo un mare cristallino, che la natura ci ha dato in dono e che abbiamo il dovere di custodire. C’è molto di più:C’è il lavoro dei nostri operatori turistici e balneari, che ogni giorno accolgono i visitatori con professionalità e passione.C’è l’impegno degli uffici comunali e delle forze dell’ordine, che vigilano sulla sicurezza e sulla gestione del territorio.Ci sono i cittadini, che differenziano i rifiuti, che rispettano l’ambiente, che amano la nostra terra e ne sono i primi custodi.

Ci sono gli operatori ecologici che mantengono pulito il litorale. ​La Bandiera Blu è una certificazione di civiltà. Ci dice che siamo una comunità matura, capace di coniugare lo sviluppo economico e il turismo con il rispetto assoluto per l’ecosistema. Arrivare a trenta è un record straordinario, ma per noi non deve essere un punto di arrivo”, sottolinea il primo cittadino. ” Deve essere un punto di partenza. La sostenibilità non è una medaglia da appendere al petto una volta all’anno, ma un impegno quotidiano, spesso difficile, che richiede investimenti, cura e, a volte, anche qualche sacrificio.

​Oggi, mentre guardiamo questa bandiera rinnoviamo una promessa: quella di non abbassare mai la guardia, di continuare a migliorare i nostri servizi, di proteggere le nostre spiagge e di consegnare a chi verrà dopo di noi un territorio ancora più bello, più pulito e più accogliente.Grazie di cuore a tutti per aver reso possibile questo straordinario cammino lungo trent’anni. Un grazie particolare ai dipendenti comunali Gaspare Quartararo, Paolo Mirabile, Vito Sparacino, Patrizia Buffa, Franca Miriam Palminteri”