Consiglio comunale, il centrodestra è ancora lontano dall’unità. Pd e Controcorrente: “Carta sia vicepresidente”

Ancora una volta la ricerca dell’unità nel centrodestra agrigentino si scontra con gli obiettivi personali e la forza dei numeri rischia di sciogliersi come neve al sole.

Non avrebbero infatti portato a nulla gli incontri tra Palermo e Agrigento consumati in questi giorni proprio per individuare una candidatura unitaria alla Presidenza del Consiglio. Oggi pomeriggio quindi il centrodestra arriverà in ordine sparso alla seduta, se non l’un contro l’altro armato.

“Ci auguriamo che il centrodestra abbia individuato una figura di garanzia, capace di rappresentare l’intero Consiglio comunale e di assicurare equilibrio, imparzialità e rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri – dicono in una nota i consiglieri di Controcorrente e Pd Giampiero Carta, Giovanni Crosta, Elvira Mangione, Maria Miccichè e Sandro Fanara -. Da parte nostra, come cinque consiglieri di minoranza, abbiamo dimostrato fin dall’inizio senso di responsabilità e unità, confermando la convergenza già maturata nei giorni scorsi sul nome del consigliere Giampiero Carta per la Vicepresidenza del Consiglio, ruolo che per prassi istituzionale e rispetto delle dinamiche democratiche spetta alla minoranza in Consiglio. Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche affinché prevalgano maturità, senso delle istituzioni e responsabilità. Agrigento necessita di una nuova grande fase di dialogo e di costruzione, mettendo da parte divisioni e contrapposizioni, per creare le condizioni di un confronto politico serio e nell’interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini”.

Che in questo quadro di incertezza alla fine la proposta possa trovare sponda in una parte del centrodestra che si trova ingabbiato suo malgrado in uno scontro di veti incrociati? Un po come con il voto disgiunto, insomma, che ha già punito il centrodestra.