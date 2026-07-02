Catania

Tenta di uccidere il compagno dell’ex moglie: arrestato 67enne

L’uomo deve rispondere di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma impropria

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Noto hanno tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 67enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa per i reati di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma impropria.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri dell’AliquotaRadiomobile della Compagnia di Noto e coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, ha consentito di ricostruire unaviolenta aggressione avvenuta la mattina del 10 giugno ad Avola. Nella circostanza il 67enne, a seguito di una lite in strada, ha aggredito con un’ascia l’attuale compagno della ex moglie colpendolo ripetutamente agli arti superiori; il movente del gesto sarebbe riconducibile alla gelosia. La pronta reazione della vittima e l’intervento di alcuni passanti interrompeva la violenza e il ferito veniva trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Avola.

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