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Lavoro nero e mancata sicurezza sui luoghi di lavoro: sospesa l’attività di una pizzeria e denunciato il titolare

I controlli sono stati disposti dal Questore Giambra

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

A Niscemi, gli agenti della Polizia di Stato, hanno avviato una serie controlli amministrativi dal lavoro nero e violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
I controlli sono stati disposti dal Questore Giambra per verificare il rispetto delle ordinanze sindacali, scongiurare la vendita di alcol ai minori e garantire il riposo delle persone e sono stati eseguiti unitamente a personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, del Sian di Caltanissetta, della Siae di Gela e della Polizia locale.
Nell corso dei controlli il titolare di una pizzeria è stato sanzionato per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Tre dipendenti sono stati trovati privi di contratto di lavoro e cinque privi di attestato per la manipolazione di alimenti. Anche al dj del locale è stato contestato il mancato rinnovo della licenza. L’Ispettorato territoriale del lavoro ha disposto l’immediata sospensione dell’attività nelle more della regolarizzazione degli illeciti. Analoghi controlli sono stati programmati su tutto il territorio della provincia e saranno eseguiti nelle prossime settimane.

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