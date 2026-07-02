Importuna e infastidisce una donna in strada, 35enne denunciato per molestie

Un trentacinquenne immigrato, da tempo residente ad Agrigento, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di molestie. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe avvicinato e importunato per strada una cinquantenne a Realmonte.

Non è chiaro il motivo e neppure se i due si conoscessero. La donna, impaurita, ha immediatamente chiamato il numero unico di emergenza chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, dopo aver identificato l’uomo e raccolto le dichiarazioni della cinquantenne, hanno deferito l’immigrato.