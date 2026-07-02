Armi e droga, denunciati padre e figlio

Blitz allo Zen di Palermo. Sequestrate armi e droga. I carabinieri della Stazione San Filippo Neri e del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia durante un servizio straordinario di controllo nel quartiere Zen 2, hanno denunciato in stato di liberta’ padre e figlio e sequestrato armi e stupefacenti. I due indagati sono un 59enne e un 18enne entrambi palermitani, gia’ noti alle forze dell’ordine, accusati di riciclaggio e minaccia a pubblico ufficiale, inoltre il ragazzo e’ stato anche denunciato per guida senza patente con violazione reiterata nel biennio.

L’operazione ha consentire di trovare in un garage una pistola giocattolo priva del tappo rosso con il serbatoio inserito nascosta dietro ad alcune tavole di legno. Controllata anche un’autovettura in uso ai due con il numero di telaio contraffatto. Nel corso delle verifiche il ragazzo ha tentato la fuga ed e’ stato bloccato dai militari e segnalato anche per guida senza patente. La perquisizione e’ stata estesa a un locale sotterraneo in via Rocky Marciano, dove i carabinieri hanno sequestrato a carico di ignoti 57 dosi di hashish (per un peso di circa 100 grammi), 14 di cocaina (oltre 6 grammi), nonche’ una pistola semiautomatica calibro 9 completa di serbatoio con all’interno 5 proiettili insieme a venti cartucce dello stesso calibro.