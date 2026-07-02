Consiglio comunale, Giovanni Civiltà (Forza Italia) torna presidente: LA DIRETTA

Nessun rinvio, ma un grande classico: bruciare la prima votazione, data l’impossibilità di trovare una quadra, e puntare al secondo tentativo, quando è bastata la maggioranza semplice dei presenti e non quella assoluta.

Al Consiglio comunale di Agrigento sono andate in scena le grandi manovre, abortito ogni tentativo di trovare un accordo trasversale dentro il centrodestra. Anzi, fino al primo pomeriggio di oggi da Palermo era arrivata ai consiglieri la proposta di far saltare la seduta per guadagnare ancora altro tempo e individuare così un presidente che fosse frutto della coalizione, ma così non è stato.

Se l’ipotesi di un rinvio pare non dispiacesse a Fratelli d’Italia, Forza Italia e Mpa avrebbero respinto l’idea, forti di un accordo che pareva già stilato per il ritorno di Giovanni Civiltà alla presidenza e l’individuazione di Marco Vullo come vicepresidente vicario. La prima votazione però, appunto, è stata infruttuosa. Andando a guardare i dati si può ipotizzare che Controcorrente e Pd abbiano votato per Giampiero Carta – come del resto avevano annunciato -, Lega e Dc per Valentina Cirino (che ambirebbe a uno dei due posti di vicepresidente), mentre 12 voti sono stati “bruciati” tra bianche e nulle, con anche un singolo voto ciascuno per Gerlando Piparo, Pasquale Spataro e Giovanni Civiltà.

Alle 18.40 circa è partita la seconda votazione: adesso basterà prendere la maggioranza semplice dei presenti per vincere e forse sarà il momento in cui usciranno fuori i veri candidati.

Ore 19:14, con 10 voti Giovanni Civiltà, Forza Italia, viene rieletto presidente del Consiglio comunale. Ricopriva infatti questo incarico anche nella precedente consiliatura. A consentire la sua elezione sono i voti forzisti e quelli del Movimento per le autonomie. A 7 voti si ferma Gerlando Piparo (Fratelli d’Italia), segno del fatto che il centrodestra, ancora una volta, si è spaccato indipendentemente dagli annunci.

“Sarò supremo garante e moderatore – ha detto Civiltà – rimanendo fuori da ogni fazione. Dobbiamo ridare al Consiglio comunale la propria centralità. Le decisioni si sono spostate altrove, il dibattito si è appiattito. Ora è il momento di ridare centralità alle idee di chi è stato eletto per volontà popolare. Che quest’aula torni cuore della città, un luogo dove si decide il futuro di Agrigento. Il sindaco non ha una maggioranza numerica precostituita ma questo non deve essere una debolezza ma una opportunità: una maggioranza da costruire sulle idee, indipendentemente se arrivino da maggioranza o opposizione purché abbiano al centro l’interesse della città. Abbattiamo muri e costruiamo ponti. Il cambiamento che vogliamo si costruisce così, eliminando gli steccati”.