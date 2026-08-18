Incendiano moto a Fontanelle, arrestati due ventenni 

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato due ventenni, entrambi tunisini, poiché ritenuti responsabili di aver incendiato due moto nel quartiere di Fontanelle, periferia a nord di Agrigento. Il primo indagato, residente a Favara, dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Entrambi devono rispondere di danneggiamento aggravato e ricettazione. Quest’ultima contestazione è scattata perchè, per compiere il raid, hanno utilizzato uno scooter risultato rubato a Porto Empedocle all’inizio di agosto.

Secondo quanto ricostruito, i due ventenni sono entrati in azione poco dopo le due del mattino. Prima avrebbero cosparso di liquido infiammabile una Honda Hornet per poi appiccare le fiamme. Il rogo si è esteso anche ad un secondo mezzo, un Piaggio Liberty. I due veicoli sono di proprietà di un giovane del posto e di un quarantenne. Sono stati loro a lanciare l’allarme. Le indagini della polizia hanno permesso di rintracciare subito i due presunti autori. Rinvenuto a Favara anche lo scooter (rubato) usato per compiere l’atto incendiario.