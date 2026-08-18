Rifiuti e topi morti in via Picone, la denuncia del Consigliere Catania

Una gravissima emergenza igienico-sanitaria sta colpendo in queste ore i residenti di via Picone, in particolare all’altezza del civico 41. A denunciare con forza la situazione è il consigliere Comunale Fabio Catania, che ha già provveduto a inviare una formale e urgente diffida al Comune di Agrigento e all’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP). Da diversi giorni, infatti, i sacchetti dei rifiuti solidi urbani non vengono ritirati, accumulandosi sul suolo pubblico e sprigionando esalazioni nauseabonde. La situazione è degenerata drasticamente con la comparsa di carcasse di roditori (topi morti) proprio a ridosso dei cumuli di spazzatura abbandonata.

“Siamo di fronte a un pericolo imminente per la salute pubblica dei residenti e dei passanti, oltre che a uno spettacolo indecoroso per la nostra città,” dichiara il Consigliere Catania. “I cittadini pagano le tasse per un servizio che non viene reso e si ritrovano a convivere con una vera e propria bomba ecologica a pochi passi da casa.” Nella diffida inviata al Sindaco, all’Assessore all’Ambiente, al DEC e all’ASP, il Consigliere Catania chiede l’immediata rimozione straordinaria dei rifiuti ad horas e una profonda sanificazione e derattizzazione dell’intera area. “Non tollererò ulteriori ritardi o rimpalli di responsabilità tra gli uffici e la ditta appaltatrice. Se la bonifica e la disinfestazione non avverranno immediatamente, sarò costretto a procedere per vie formali presso le autorità competenti per garantire il diritto alla salute e alla sicurezza dei miei concittadini,” conclude Catania.