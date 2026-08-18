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Ferito alla testa con un colpo di pala durante rissa, riberese in ospedale
Ad aggredirlo, per motivi ignoti, sarebbe stato una persona originaria della Romania. Al via le indagini dei carabinieri
Si indaga su una rissa avvenuta nella località balneare di Piana Grande, a Ribera. Ad avere la peggio è stato un uomo, residente nella Città delle arance, colpito alla testa con una pala. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Fratelli Parlapiano dove è stato tenuto in osservazione. Ad aggredirlo, per motivi ignoti, sarebbe stato una persona originaria della Romania. Al via le indagini dei carabinieri della locale Tenenza per ricostruire quanto accaduto.
Redazione
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