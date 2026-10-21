Contrasto alle consorterie mafiose, consegnati encomi ai militari del Reparto Operativo dei Carabinieri di Agrigento

Nel pomeriggio di ieri presso il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” all’interno della Chiesa San Giacomo dei Militari, il Comandante Interregionale – Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi – alla presenza del Comandante della Legione – Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco – e di una rappresentanza dei militari della Legione e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, si è tenuta la solenne cerimonia di consegna delle Medaglie Mauriziane e degli encomi, onorificenze e ricompense a militari che rispettivamente si sono distinti per la durata e qualità del servizio militare prestato e per lo svolgimento di attività di servizio particolarmente meritorie.

Fra i Reparti premiati per meritorie attività di servizio, anche il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Agrigento e il personale del Nucleo Investigativo, i quali si sono distinti nell’attività d’indagine, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato all’esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziati di delitto il 17 dicembre 2024 e nella successiva esecuzione di misure cautelari restrittive il 14 gennaio 2025 per un totale di 48 persone.

L’attività investigativa ha permesso la ricostruzione dell’organigramma e delle attività criminali delle famiglie mafiose di Porto Empedocle e di Agrigento-Villaseta, dotate di ingenti disponibilità economiche e di armi, in un contesto caratterizzato da una instabilità degli equilibri mafiosi.

Dalle investigazioni è emersa la capacità dell’associazione di controllare le dinamiche criminali del territorio, essendosi raccolti chiari elementi dimostrativi della commissione di estorsioni, incendi, danneggiamenti e detenzioni illegali di armi.

Inoltre, è stato riscontrato che le due famiglie mafiose hanno sostanzialmente acquisito, in sinergia tra loro, il monopolio del traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Agrigento, dimostrando di possedere una significativa capacità di approvvigionamento mediante l’attivazione di contatti e rapporti con altri gruppi criminali sia nazionali che esteri. Nel corso delle attività sono stati documentati trasporti di ingenti quantità di sostanza stupefacente e la sua relativa cessione a terzi al fine di essere ulteriormente rivenduta al dettaglio. Nel corso dell’indagine, infatti, sono stati sequestrati oltre 100 kg di hashish, 11 kg di cocaina e la somma in contanti di 120.000,00 euro.

Di seguito i nominativi dei militari premiati:

Tenente Colonnello Vincenzo Bulla – Comandante del Reparto Operativo, Luogotenente C.S. Preite Giovanni, Luogotenente Santoro Francesco, Luogotenente Cardillo Giovanni, Maresciallo Ordinario Rotulo Carmelo, Brigadiere Capo Recupero Roberto, Brigadiere Cardenio Tommaso, Brigadiere Greco Polito Andrea, Vice Brigadiere Volpe Giacomo, Appuntato Scelto Q.S. Cortelli Daniele, Appuntato Scelto Q.S. Martino Giuseppe, Appuntato Scelto Q.S. Piro Antonio, Appuntato Scelto Q.S. Posilippo Alessandro, Appuntato Scelto Q.S. Signore Pietro Paolo, tutti in servizio al Nucleo Investigativo.

Con la seguente motivazione:

“Addetto a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale in territorio ad alto indice di criminalità organizzata, evidenziando elevate doti professionali, spiccato senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, forniva determinante contributo a complessa e prolungata attività d’indagine nei confronti di appartenenti ad egemoni consorterie mafiose ritenuti responsabili di plurimi reati contro la persona e il patrimonio, nonché di traffico illegale di sostanze stupefacenti. L’operazione, che si concludeva con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo a carico di 48 soggetti e con il sequestro di un considerevole quantitativo di armi e droga, contribuiva ad esaltare il prestigio e l’immagine dell’istituzione.”.

Province di Agrigento e Caltanissetta, 6 dicembre 2023 – 14 gennaio 2025.