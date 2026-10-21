Giunta Sodano, Maria Miccichè nuovo vicesindaco; entra in giunta anche Lo Piparo

Maria Miccichè è la nuova Vicesindaca di Agrigento. Entra in giunta, già come annunciato in precedenza, Michelangelo Lo Piparo. La prima continuerà a occuparsi di Lavori pubblici, Manutenzione urbana, Infrastrutture e trasporti, Politiche energetiche, PUMS e PUDM e curerà i Rapporti con il Consiglio comunale. A Lo Piparo il primo cittadino ha affidato le deleghe alla Polizia Municipale e la sicurezza stradale, insieme ad Affari legali e generali, Trasparenza e anticorruzione, Protezione civile, Decoro urbano e verde pubblico e Personale. Il Sindaco Sodano ha assegnato anche una delega nuova, “ho voluto creare per rafforzare un percorso già avviato: il monitoraggio e la vigilanza sui gestori del servizio idrico, dei rifiuti e delle società partecipate. Gli agrigentini pagano servizi che devono funzionare, e il Comune ha il dovere di controllare, verificare, pretendere. Da oggi avrà qualcuno che lo farà con il metodo e il rigore di chi ha passato una vita a fare indagini”, ha detto il primo cittadino.

“Oggi la squadra degli assessori di Agrigento si rafforza con due scelte di cui sono profondamente convinto”, dichiara il sindaco Michele Sodano che sottolinea: “Maria Miccichè è il riconoscimento di un lavoro fatto sul campo, giorno dopo giorno, sui cantieri, sulle strade, nei quartieri. Nei giorni del nubifragio, quando la città aveva bisogno di una guida presente, Maria c’era, accanto alle persone colpite, con competenza e con cuore. Sono certo che saprà essere un grande punto di riferimento al mio fianco per tutta la città”. Di Michelangelo Lo Piparo il primo cittadino dice: “Entra in giunta una storia di servizio allo Stato. Quarant’anni nella Polizia di Stato: le Questure di Caltanissetta, Cagliari e Agrigento, la lotta alla criminalità organizzata, la cattura di latitanti pericolosi, le indagini sui sequestri di persona. Ha guidato il Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica di Agrigento, con un ruolo decisivo nel posto di segnalamento di Lampedusa e ha lavorato alla DIA e alla Polfer. Michelangelo Lo Piparo ha scelto invece, già a partire dalla candidatura al Consiglio Comunale con ControCorrente, di rimettersi a disposizione della sua città. A Maria e a Michelangelo vanno i miei auguri più sinceri di buon lavoro. Il lavoro da portare avanti sulla nostra città è immane ed ha bisogno di persone determinate, preparate e resilienti. Oggi ne abbiamo due in più in prima linea”, dichiara il sindaco Michele Sodano.