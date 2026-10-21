Movida, controllati 7 locali: sanzioni per 20 mila euro

La Polizia di Stato ha coordinato un’articolata attività di controllo straordinario del territorio nel cuore del quartiere storico “San Berillo”, finalizzata al raggiungimento di diversi obiettivi, tra cui il contrasto allo spaccio di droga e alla detenzione di armi clandestine o modificate, la verifica delle autorizzazioni amministrative da parte delle attività commerciali e l’osservanza delle norme del codice della strada alla guida di auto e scooter.

L’intervento ha visto impegnati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, che ha coordinato gli accertamenti, della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Ufficio Immigrazione, del X Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, unitamente agli agenti della Polizia Locale.

Il cane-poliziotto antidroga “Rex”, grazie al suo fiuto, ha permesso ai poliziotti di recuperare e sequestrare a carico di ignoti 20 grammi di marijuana nascosta negli incavi dei muri di case abbandonate.

Tra piazza Falcone, piazza Turi Ferro, via Di Prima e piazza Stesicoro, sono state controllate 7 attività commerciali, i cui titolari sono stati sanzionati per 20.000 euro dalla Polizia Locale “annonaria” per la presenza di tende non autorizzate, occupazione abusiva di suolo pubblico, pubblicità abusiva e per violazione del divieto di porre in vendita bevande alcoliche dopo le ore 22.

Complessivamente, sono state identificate 176 persone, di cui 39 già note alle forze di Polizia. Per 5 cinque soggetti extracomunitari si è reso necessario un approfondimento della loro posizione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. Sono stati controllati 48 veicoli, tra auto e moto.

I poliziotti del Commissariato “Centrale”, del Reparto Prevenzione Crimine e gli agenti della Polizia Locale “viabilità” hanno riscontrato molteplici infrazioni alla guida, nei posti di controllo, fissi e dinamici, istituiti in piazza Galatea, piazza Giovanni XXIII, via Luigi Sturzo. Un’attenzione particolare è stata riservata all’utilizzo del casco protettivo in sella ai mezzi a due ruote; diversi conducenti sono stati sanzionati, con il fermo amministrativo dei mezzi interessati.