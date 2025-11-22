Contrasto violenza sulle donne, protocollo d’intesa tra la Cgil e l’Asp Agrigento

La CGIL di Agrigento annuncia la sottoscrizione di un importante Protocollo d’Intesa, con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento che ha accettato la proposta sindacale, finalizzato al contrasto della violenza sulle donne e al rafforzamento delle reti territoriali di prevenzione, tutela e supporto alle vittime. L’iniziativa si terrà martedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alle ore 10:30, presso la cittadella della salute sala ex teatrino dell’ASP di Agrigento, e rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra istituzioni sanitarie e organizzazioni sindacali per promuovere una cultura di rispetto, sicurezza e parità.

L’appuntamento sarà preceduto da un’ assemblea dei lavoratori aperta, durante la quale verranno illustrate le motivazioni e gli obiettivi che hanno portato alla definizione del Protocollo, nonché le azioni operative che saranno attivate a seguito della firma da parte del segretario Generale della CGIL, Alfonso Buscemi, ed il direttore generale dell’ ASP, Dr Giuseppe Capodieci.

L’accordo, sarà presentato dalla responsabile del Dipartimento prov.le Pari Opportunità Cgil Caterina Sparacino e mira a potenziare i percorsi di presa in carico delle donne vittime di violenza; Rafforzare la formazione del personale sanitario e degli operatori coinvolti; Favorire la collaborazione tra i servizi pubblici, le strutture socio-sanitarie e le realtà associative del territorio; Promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

“L’ASP di Agrigento e la CGIL rinnovano il loro impegno comune nel contrasto a ogni forma di violenza di genere, convinte che solo unendo competenze, risorse e visioni sia possibile costruire una comunità più giusta e sicura per tutte e tutti”, dice il segretario Alfonso Buscemi.