Controlli della polizia locale su attività commerciali tra via Atenea, Viale della Vittoria e San Leone

Proseguono le attività di controllo e monitoraggio da parte del nucleo della Polizia Locale di Agrigento. Dopo i recenti accertamenti effettuati lungo la centralissima via Atenea, che hanno portato alla sanzione e diffida di diversi esercenti per il ripristino dello stato dei luoghi, gli stessi interventi verranno estesi nelle prossime settimane agli esercizi commerciali del Viale della Vittoria e della frazione balneare di San Leone.

“L’obiettivo non è punitivo, ma finalizzato al ripristino della legalità e al miglioramento del decoro urbano,” – ha sottolineato l’Assessore alla Polizia Locale e alle Attività Produttive, Carmelo Cantone. “Queste azioni vogliono rendere Agrigento una città più gradevole, ordinata e accogliente, soprattutto in vista di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, un’occasione storica per la nostra comunità.”

I controlli si concentrano sul rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico, decoro urbano e conformità delle strutture agli standard previsti dalla legge. Le irregolarità riscontrate sulla via Atenea hanno evidenziato la necessità di un’azione sistematica per garantire il rispetto delle regole e valorizzare le aree più rappresentative della città.

“L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno a collaborare con gli operatori economici, promuovendo il dialogo e fornendo il supporto necessario per assicurare che le attività si svolgano nel rispetto delle normative vigenti, a beneficio della collettività e dell’immagine della città.Agrigento si prepara così a vivere al meglio il prestigioso riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2025, un traguardo che richiede la partecipazione attiva di tutti gli attori del territorio per presentare una città all’altezza di questo importante ruolo”, ha concluso Cantone.