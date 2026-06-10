Agrigento

Controlli edilizi nell’Agrigentino, sospeso un cantiere e sanzioni per quasi 10 mila euro 

Impegnati in un’attività di vigilanza che ha toccato diversi centri della provincia e si è concentrata soprattutto sul settore dell’edilizia

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Nel periodo compreso tra l’1 e il 7 giugno, gli ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio ad Agrigento sono stati impegnati in un’attività di vigilanza che ha toccato diversi centri della provincia e si è concentrata soprattutto sul settore dell’edilizia.In 2 dei cantieri ispezionati sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Nel primo, è stato adottato un provvedimento di prescrizione per mancanza di parapetti nelle scale fisse in costruzione e nelle aperture prospicienti il vuoto, nonché per omesso aggiornamento del POS (Piano Operativo di Sicurezza). Al titolare sono state elevate ammende per 3.800 euro.

Nel secondo cantiere, l’attività è stata sospesa perché è stata accertata l’assenza di protezioni verso il vuoto: le ammende irrogate ammontano a 3.000 euro. Nello stesso cantiere è stato, altresì, adottato un provvedimento di prescrizione per mancanza dei parapetti nel ponteggio: in questo caso, le ammende elevate sono pari a 2.200 euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Al via l’amministrazione Sodano, domani sarà proclamato sindaco di Agrigento 
Apertura

Incidente stradale a Campofranco, scontro tra auto e camion
Apertura

Scontro tra due auto a Licata, illesi i conducenti 
Agrigento

In bici cade a causa di un tombino sollevato, commerciante in ospedale 
di Gioacchino Schicchi

Inchiesta “Corte dei miracoli”, si è dimesso il direttore generale Giuseppe Capodieci
banner italpress istituzionale banner italpress tv