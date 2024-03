Convegno per ricordare l’on. Giuseppe La Loggia

A trent’anni dalla scomparsa di uno dei leaders della Democrazia Cristiana, on Giuseppe La Loggia, l’associazione Centro di Bioetica Evangelium Vitae, ne ricorda la memoria con un convegno Domenica 10 Marzo alle ore 17.00 nella Chiesa di San Nicola nella Valle dei Templi di Agrigento, cui interverranno il sindaco Franco Micciche e gli onorevoli Lillo Mannino, Lillo Pumilia e Enrico La Loggia, dopo la visita alla tomba.

Subito dopo la celebrazione eucaristica presieduta da don Lillo Argento, il coro di Santa Cecilia eseguirà un concerto in onore dell’illustre politico agrigentino.

Nel periodo in cui usciva il romanzo Il Gattopardo che sosteneva l’impossibilità del cambiamento, soprattutto in Sicilia, Giuseppe La Loggia, divenendo Presidente della Regione Siciliana, inizia una politica di cambiamento, attraverso l’industrializzazione dell’Isola, anche per frenare l’ondata emigratoria che in pochi anni aveva trasferito altrove cinquecentomila siciliani. Durante il suo governo, per la prima volta, nella storia siciliana, la politica industriale fu al primo posto nella agenda di governo.