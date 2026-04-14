Agrigento

Correre per la ricerca sulla fibrosi cistica, il giro d’Italia podistico solidale giungerà ad Agrigento

Il primo percorso giorno 18 aprile partirà da Palermo e giungerà a Licata e Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Torna in Sicilia la Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia podistico solidale che si svolge in contemporanea in venti regioni dal 18 al 26 aprile. La sesta edizione partirà sabato alle 10,30 da Palermo, al molo Trapeizoidale, con una nuova missione: sostenere la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, guidata da Matteo Marzotto, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori fondi per sostenere la ricerca microbiologica e farmacologica per contrastare l’antibiotico-resistenza. La fibrosi cistica è una malattia genetica rara generalmente grave, presente fin dalla nascita. La fibrosi cistica compromette le secrezioni di molti organi, rendendole più dense, disidratate e meno fluide, contribuendo così al loro danneggiamento.    

Sportivi, appassionati, volontari, si sposteranno di corsa lungo due percorsi: il primo da Palermo giungerà ad Alcamo, poi a Partanna, ad Augusta, per poi far tappa a Catania, Acireale, Giardini, Scaletta, Messina e infine Licata e Agrigento. Il secondo percorso toccherà Santo Stefano, Capo d’Orlando, San Giorgio di Gioiosa Marea, Falcone, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Messina. Le varie tappe nel dettaglio e tutte le info per partecipare sono sul sito  https://run4hope.it.    

L’iniziativa beneficia del patrocinio, tra i tanti enti, di Coni, Fidal, Fitri, esercito italiano, marina militare, aeronautica militare, Arma dei carabinieri, capitanerie di porto-guardia costiera. Nel primo quinquennio (2021-2025) Run4Hope ha finanziato la ricerca promossa dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Ail con complessivi 295.387 euro.

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