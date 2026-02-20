Creatività, innovazione e capitale umano: Agrigento protagonista del “Cenacolo di Valore”

Ieri sera il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, insieme al consulente tecnico per l’Urbanistica, l’architetto Rosario Serravillo, ha partecipato al “Cenacolo di Valore”, prestigiosa iniziativa che quest’anno ha scelto Agrigento come tappa e alla quale erano presenti autorevoli personalità del settore economico, politico, istituzionale, culturale e imprenditoriale.

Il tema dell’incontro, “Il Bello Ben Fatto: eccellenze italiane”, ha evidenziato come creatività, rigore e innovazione siano premesse solide ed efficaci per alimentare cultura, competitività e sviluppo strategico. Particolare attenzione è stata rivolta al capitale umano, riconosciuto come motore della crescita in un contesto globale sempre più digitale e dinamico.

Nel corso del confronto è stato posto in risalto lo straordinario aumento del Prodotto interno lordo in Sicilia tra il 2019 e il 2024, con un +9,3%, tra i più alti in Italia soprattutto per occupazione e investimenti. Sfide e opportunità richiedono ora un impegno concreto per trattenere i giovani talenti e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico.

Il sindaco Miccichè ha dichiarato: “L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel promuovere occasioni di dialogo e collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo accademico. Riteniamo fondamentale creare sinergie stabili e produttive capaci di generare sviluppo, innovazione e nuove opportunità per il territorio. Il nostro obiettivo è rafforzare il ruolo di Agrigento, valorizzando le nostre eccellenze e investendo sul capitale umano.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al presidente, il professor Francesco Sansone, promotore dell’iniziativa, per aver creato questa significativa occasione di confronto e di crescita, capace di generare non solo ricadute concrete sul territorio, ma anche un autentico arricchimento personale.”