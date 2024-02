Crisi agricoltori, Confartigianato imprese incontra il vescovo Damiano

Si è parlato del particolare e difficile momento socio-economico che sta attraversando l’intera provincia, nell’annuale incontro con l’arcivescovo Alessandro Damiano da parte dei rappresentanti provinciali di Confartigianato Imprese e Coldiretti .

All’incontro, svoltosi nel palazzo vescovile, hanno preso parte: per Confartigianato Imprese il vice presidente Salvatore Di Piazza e il Segretario provinciale Vincenzo Insalaco mentre per Coldiretti hanno presenziato il presidente provinciale, Ignazio Gibino ed Enrico Cucchiarelli, responsabile provinciale EPACA Coldiretti. L’occasione dell’incontro è stata utile per un confronto sui vari temi del Territorio, con la Chiesa agrigentina sempre molto attenta all’evolversi della vita socio economica della provincia. I rappresentanti di Confartigianato Imprese si sono soffermati sulla crisi occupazionale e produttiva del comparto, segnalando anche i timori delle imprese per quanto concerne l’erogazione del Credito, in virtù dell’aumento del costo del denaro che ad oggi non permette un accesso a tante piccole imprese.

Coldiretti invece ha espresso le preoccupazioni per la grave crisi che ha investito il comparto agricolo, in particolare dalla siccità ai problemi legati ad alcune dighe della provincia, con particolare attenzione alle manifestazioni di questi ultimi giorni. L’arcivescovo Damiano ha condiviso le preoccupazioni ma ha spronato i responsabili delle due organizzazioni ad avere fiducia nel lavoro e ad operare sempre per il bene della collettività. Al termine dell’incontro è stata donata una statuetta di fattura artigianale, rappresentante la figura del vasaio, opera carica di significati sia per la Liturgia che per la società d’oggi.