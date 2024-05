Crisi idrica ad Agrigento, in programma corteo di protesta dei cittadini

Agrigento sta vivendo una grave carenza idrica che sta raggiungendo livelli di guardia preoccupanti anche dal punto di vista igienico sanitario. Nei giorni scorsi in piazza Bibbirria si è svolto un sit-in pacifico, che ha visto una grande partecipazione di residenti, ormai esasperati per la grave situazione che sta vivendo la città. A pagarne le conseguenze sono soprattutto le famiglie del centro storico che risiedono in un contesto di viuzze strette irraggiungibili anche dall’autobotte, ma a preoccupare la gente è soprattutto il silenzio delle istituzioni che nell’immediato non riescono a dare risposte concrete alla risoluzione.

“Agrigento è a secco mentre la nostra rete idrica perde il 58% dell’acqua trasportata. Ritenendo inaccettabile la perdita dei 49 milioni di euro destinati al suo rifacimento per negligenza delle istituzioni tutte, sabato 1 giugno alle 9:30, ritroviamoci a Porta di Ponte per il corteo verso Piazza Pirandello.

Unitevi in questa manifestazione organizzata da tutte le realtà civiche di Agrigento per far sentire la nostra voce e richiedere soluzioni urgenti. È il momento di agire insieme per il futuro della nostra città”, questa la nota dell’associazione Agrigento in comune.