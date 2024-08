Crisi idrica ad Agrigento, Miccichè: “lavoro in silenzio”

Ad Agrigento continua a mancare l’acqua. E’ una crisi idrica senza precedenti e si stanno cercando le soluzioni per cercare di sistemare la situazione. Gli agrigentini sono esasperati, venerdì scorso, oltre 2500 tra singoli cittadini, associazione, chiesa, sono scesi in piazza a gridare “Vogliamo l’acqua”, e vogliono delle risposte anche da parte delle istituzioni, ma nello specifico da chi li amministra, il primo cittadino Franco Miccichè. “Sulla protesta dell’acqua non dico nulla. Io sto lavorando in silenzio, e sto lavorando insieme al Presidente Renato Schifani, e tutta la cabina di regia, per cercare delle soluzioni. Abbiamo individuato quattro pozzi a Santo Stefano di Quisquina, pozzi esistenti, ma mai utilizzato, che devono essere incalanati nelle nostre condutture”, ha detto il sindaco a margine della conferenza stampa di presentazione della “nuova giunta.