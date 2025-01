Crisi idrica, dopo l’arrivo dei Carabinieri iniziati i lavori in via Manzoni

Sono iniziati i lavori in via Manzoni; si sta scavando per sistemare la perdita d’acqua. Una vittoria per i residenti che adesso sperano di riavere l’acqua nelle proprie abitazioni nei giorni stabiliti. Nella giornata di ieri, dopo varie telefonate senza risvolti all’Aica, si erano rivolti ai Carabinieri di Agrigento per risolvere il problema. Ebbene ci sono riusciti.