Crisi idrica, la mensa della Caritas di Agrigento chiude: “Siamo senz’acqua” 

“La Locanda di Maria, mensa serale della Caritas diocesana di Agrigento, rimarrà chiusa anche oggi per mancanza di acqua. Ci scusiamo con gli ospiti e con i volontari che magari non siamo riusciti ad avvisare in tempo. Speriamo di tornare ad essere operativi già lunedì”. Questo è il messaggio affisso sulla porta della mensa gestita dalla Caritas Agrigento, che ogni giorno cucina per circa 40 persone e ha anche una piccola struttura di accoglienza con 5 ospiti.

“La riserva è quella che è ma se saltano i turni, come del resto come tanti cittadini anche noi restiamo senza acqua – dice Valerio Landri, direttore della Caritas – Ci piace sottolineare però che che tutte le volte che abbiamo evidenziato il problema ad Aica ci è stata inviata immediatamente un’autobotte e abbiamo potuto fronteggiare l’emergenza in tempo e mantenere aperta la locanda. Questa volta non siamo riusciti ad anticipare la fine della riserva d’acqua. Speriamo, comunque, si possa trovare presto una soluzione stabile ed evitare di rischiare tutte le settimane di dover chiudere un servizio così importante”.