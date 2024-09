Crisi idrica, si torna a protestare ad Agrigento: i cittadini disertano

Ad Agrigento si torna a manifestare per l’acqua. A differenza delle precedenti mobilitazioni di piazza dove la gente è scesa in gran numero, questa volta in piazza Pirandello, dove da giorni il responsabile alla Trasparenza enti locali del Codacons Giuseppe Di Rosa ha avviato un sit-in di protesta dormendo in una tenda, ha partecipato uno sparuto gruppo di cittadini.

Oltre ad alcune associazioni come Legambiente Rabat, la Consulta di Aica, ItaliaViva, presente alcuni cittadini residenti nelle zone di Fontanelle, della via Manzoni, dove l’acqua arriva ogni 15/20 giorni.